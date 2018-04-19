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İran Savunma Bakanı Hatami: "İran bölgesel rekabetin yeri değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi.İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, iki günlük resmi ziyaret için bulunduğu Bağdat’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh Al-Fayad ile yaptığı görüşmede, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, iki günlük resmi ziyaret için bulunduğu Bağdat’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh Al-Fayad ile yaptığı görüşmede, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi. Hatami, İran’ın Irak’ın kuzeyindeki askeri operasyonları desteklemediğini ve bütün ülkelerin ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğine inandığını söyledi.
Terörle mücadelede iki komşu ülke arasındaki savunmacı işbirliğine atıfta bulunan Tuğgeneral Hatami, bunun ikili iş birliğinin çok iyi bir modeli olduğunu söyledi. Hatami, İran ve Irak arasındaki başarılı işbirliği modelinin bölgedeki diğer ülkeler tarafından uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

“Irak’ın yeniden inşasına katılmaya hazırız”
İran’ın, Irak’ın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu söyleyen Hatami, İran, Irak, Rusya ve Suriye’den oluşan dörtlü bir komitenin, bölgedeki terörle mücadeleye uygun ve tam teşekküllü bir model olarak kurulmasını istedi. Tuğgeneral Hatami, DAEŞ’e karşı mücadelenin, İran ve Irak uluslarının zor zamanlarda hep birbirinin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.
Hatami, Batının ve sözde insan hakları savunucularının bölgede sorumsuzca işlediği suçlar ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de gerçekleştirdiği füze saldırısının, yabancı ülkelerin bölgedeki müdahalelerini ve bölgedeki yabancı ülkelerin müdahalelerinin ve bölgedeki ülkelerin kaderlerini belirlemeye yönelik girişimlerinin bir kanıtı olduğunu belirtti.

“Ekonomik, politik, kültürel ve savunma ilişkilerimiz köklü ve hayati”
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Al-Fayad ise İranlı ve Iraklı yetkililer arasında, Tahran ile Bağdat arasında daha fazla anlaşmaya ve iki ülke arasındaki daha teknik ve savunmacı işbirliğine zemin oluşturmaya yönelik müzakereler konusundaki görüş ve umutları dile getirdi. Al- Fayad İran ile Irak arasındaki ikili ekonomik, politik, kültürel ve savunma ilişkilerinin köklü ve hayati olduğunu söyledi.
Al-Fayad, İranlı ve Iraklı yetkililer arasındaki görüşmeler ve müzakerelerin Tahran ile Bağdat arasında daha fazla temas ve iki ülke arasındaki daha fazla teknik ve savunma işbirliği için bir zemin teşkil etmesini umduğunu belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı, bu tür ilişkilerin yabancı müdahalelerden etkilenmeyeceğini de sözlerine ekleyerek, İran’ın terörle mücadelede çok değerli bir tecrübeye sahip olduğunu, bu deneyimlerini en iyi şekilde kullanabilmeyi umut ettiklerini ifade etti.

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