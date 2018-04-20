İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami, iki günlük resmi ziyaret için bulunduğu Bağdat’ta Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Faleh Al-Fayad ile yaptığı görüşmede, Irak’ın bölgesel rakiplerin güç gösterisinde bulunacağı veya birbirleriyle hesaplaşacağı bir yer olmadığını söyledi. Hatami, İran’ın Irak’ın kuzeyindeki askeri operasyonları desteklemediğini ve bütün ülkelerin ulusal egemenliğine saygı duyulması gerektiğine inandığını söyledi.

Terörle mücadelede iki komşu ülke arasındaki savunmacı işbirliğine atıfta bulunan Tuğgeneral Hatami, bunun ikili iş birliğinin çok iyi bir modeli olduğunu söyledi. Hatami, İran ve Irak arasındaki başarılı işbirliği modelinin bölgedeki diğer ülkeler tarafından uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

“Irak’ın yeniden inşasına katılmaya hazırız”

İran’ın, Irak’ın yeniden inşasına katılmaya hazır olduğunu söyleyen Hatami, İran, Irak, Rusya ve Suriye’den oluşan dörtlü bir komitenin, bölgedeki terörle mücadeleye uygun ve tam teşekküllü bir model olarak kurulmasını istedi. Tuğgeneral Hatami, DAEŞ’e karşı mücadelenin, İran ve Irak uluslarının zor zamanlarda hep birbirinin yanında olduğunu gösterdiğini söyledi.

Hatami, Batının ve sözde insan hakları savunucularının bölgede sorumsuzca işlediği suçlar ve ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de gerçekleştirdiği füze saldırısının, yabancı ülkelerin bölgedeki müdahalelerini ve bölgedeki yabancı ülkelerin müdahalelerinin ve bölgedeki ülkelerin kaderlerini belirlemeye yönelik girişimlerinin bir kanıtı olduğunu belirtti.