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İran Suriye’ye sağlık yardımları göndermeye hazır olduğunu açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımlarının gönderilebileceğini belirtti.İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, Suriye Sağlık Bakanına gönderdiği bir mesajda ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştiren füze saldırısını kınayarak, İran Sağlık Bakanlığının gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımları gönderebileceğini vurguladı.Stratejik Rus uçağı İran topraklarında değilİran Silahlı Güçler Komutanlığındaki bir yetkili, stratejik Rus uçaklarının İran topraklarında bulunmadığını belirterek "Terörizme karşı İran ve Rusya arasındaki ortak işbirliği gitgide derinleşiyor.

İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımlarının gönderilebileceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, Suriye Sağlık Bakanına gönderdiği bir mesajda ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştiren füze saldırısını kınayarak, İran Sağlık Bakanlığının gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımları gönderebileceğini vurguladı.

Stratejik Rus uçağı İran topraklarında değil
İran Silahlı Güçler Komutanlığındaki bir yetkili, stratejik Rus uçaklarının İran topraklarında bulunmadığını belirterek "Terörizme karşı İran ve Rusya arasındaki ortak işbirliği gitgide derinleşiyor. Ama Rusya uçaklarının İran topraklarında bulunmasını yalanlıyorum" ifadelerini kullandı.

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