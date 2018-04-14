İran Suriye’ye sağlık yardımları göndermeye hazır olduğunu açıkladı

İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımlarının gönderilebileceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanı Seyyit Hasan Haşimi, Suriye Sağlık Bakanına gönderdiği bir mesajda ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye’ye gerçekleştiren füze saldırısını kınayarak, İran Sağlık Bakanlığının gerekli olması halinde Suriye’ye sağlık yardımları gönderebileceğini vurguladı.
Stratejik Rus uçağı İran topraklarında değil
İran Silahlı Güçler Komutanlığındaki bir yetkili, stratejik Rus uçaklarının İran topraklarında bulunmadığını belirterek "Terörizme karşı İran ve Rusya arasındaki ortak işbirliği gitgide derinleşiyor. Ama Rusya uçaklarının İran topraklarında bulunmasını yalanlıyorum" ifadelerini kullandı.
Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler
Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum