İran’da devrimin 39. yılı kutlanıyor

İran Devriminin 39. yıl dönümü dolayısıyla ülkede kutlama programları düzenlendi.

İran genelinde düzenlenen törenler sabahın erken saatlerinde başladı. Binlerce insan başkent Tahran’a akın etti. Tahran’da gerçekleştirilen yürüyüşe Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve üst düzey yetkililer de katıldı. İran halkı yürüyüş sırasında ABD, İsrail ve İngiltere karşıtı sloganlar attı.