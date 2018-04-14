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İran’dan Suriye saldırısına ağır eleştiri

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri saldırıyı sert bir dille eleştirerek sonuçları hakkında uyardı.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam’a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri saldırıyı sert bir dille eleştirerek sonuçları hakkında uyardı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam’a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

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