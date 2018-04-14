İran’dan Suriye saldırısına ağır eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdikleri saldırıyı sert bir dille eleştirerek sonuçları hakkında uyardı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki olarak başkent Şam’a yönelik düzenledikleri saldırıyı sert bir şekilde eleştirdi. Bakanlık, saldırının bölgede ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.
Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi
ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Bolu'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi
Ünlü sporcular herkesin içinde öpüştü!
Ödül törenine damga vuran kıyafet
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum