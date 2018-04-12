İran’dan Suudi Arabistan ve Fransa’nın ortak bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan ve Fransa’nın ortak bildirisine tepki göstererek, “Fransa’nın İran’a karşı yapılan muhalefetlerin, İran’ın teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü yapıldığını bilmesi gerekiyor” dedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyareti sırasında yayınlanan ortak bildiriye tepki gösterdi. Kasımi, "5+1’in bir üyesi olan Fransa’nın, Suudi Arabistan’ın sürekli tekrarladığı yalan iddiaların etkisinde kalması beklenmiyor. Suudi Arabistan’ın söz konusu iddiaları tamamen nükleer anlaşmaya karşı muhalefet etmekten dolayı ortaya çıkan iddialar. Arabistan büyük yatırımlar yaparak İran ile 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın gerçekleşmesini önlemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Bildiride iddia edilen konuların tam aksine İran’ın her zaman bölge ülkelerinin istikrarı ve güvenliği, aynı zamanda teröre karşı mücadele doğrultusunda adım attığını söyleyen Kasımi, "Fransa’nın İran’a karşı yapılan muhalefetlerin, İran’ın teröre karşı mücadeledeki zaferlerinden ötürü yapıldığını bilmesi gerekiyor” dedi.
Muhammed bin Selman’ın Fransa ziyaretinde iki ülke ortak bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiride İran atom bombasına erişme çabası içerisinde olmakla suçlanarak, bu konuda Tahran’a karşı tavır alınması gerektiği vurgulanmıştı.
Rus devlet televizyonu uyardı: 3. dünya savaşı çıkabilir, gıda stoklayın
Rusya'dan ABD'ye: Çok kabadayılar
Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den baş döndüren trafik
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber
Okuyucu Yorumları 0 yorum