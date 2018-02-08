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İran’ın Rusya Büyükelçisi: “İran, Türkiye ve Rusya, Suriye sorununun çözülmesi için çabalıyor”

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 20:16 | Son Güncelleme

İran’ın Rusya Büyükelçisi Mehdi Senayi, İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye sorununun çözülmesi için çabaladığını belirterek “Son kararı Suriye halkı almalıdır” dedi.İran İslam Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Mehdi Senayi, Rusya24 kanalına verdiği röportajında, Suriye sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın Rusya Büyükelçisi Mehdi Senayi, İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye sorununun çözülmesi için çabaladığını belirterek “Son kararı Suriye halkı almalıdır” dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Mehdi Senayi, Rusya24 kanalına verdiği röportajında, Suriye sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. “Suriye ile ilgili üç önemli problem söz konusu” diyen Senayi, birinci konunun Suriye sorunun siyasi yollarla çözülmesi olduğunu dile getirdi. Senayi açıklamasının devamında İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye sorununa yaklaşımının siyasi çözüm doğrultusunda olduğunu söyledi. “Son kararı Suriye halkı almalıdır’’ ifadelerini kullanan İran’ın Rusya büyükelçisi, “Herkes, bu konunun gerçekleşmesi için yardımcı olmalı” ifadesine yer verdi.

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