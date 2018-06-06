"İrfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili düzenleme gündeme gelecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamesinde ifade ettiği gibi, seçimden sonra hemen bu irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, Küçükçekmece Garip Dede Cemevi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Garip Dede Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyarette konuşan Kurtulmuş, herkesin kendi geleneklerini, inanç sistemini, adetlerini en iyi şekilde yaşayabilmesi gerektiğini belirtti.

Bu topraklarda yaşayan Sünniler ve Alevilerin aynı inanca, dine, medeniyete ve Ehlibeyt sevgisine sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ancak zaman zaman yanlış algılamalardan, zaman zaman da kasıtlı olarak yapılan fitne fesat hareketlerinden Türkiye'deki Aleviler ve Sünniler ya da Şiiler ile Sünniler arasında birtakım problemler çıkartmaya çalışıyorlar." ifadesine yer verdi.

Kurtulmuş, herkesin Anadolu'yu Müslümanlaştıran Anadolu erenlerinin devamı olan bir inanç silsilesine bağlı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: