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"İrfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili düzenleme gündeme gelecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 21:49 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamesinde ifade ettiği gibi, seçimden sonra hemen bu irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamesinde ifade ettiği gibi, seçimden sonra hemen bu irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, Küçükçekmece Garip Dede Cemevi ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve Garip Dede Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyarette konuşan Kurtulmuş, herkesin kendi geleneklerini, inanç sistemini, adetlerini en iyi şekilde yaşayabilmesi gerektiğini belirtti.

Bu topraklarda yaşayan Sünniler ve Alevilerin aynı inanca, dine, medeniyete ve Ehlibeyt sevgisine sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Ancak zaman zaman yanlış algılamalardan, zaman zaman da kasıtlı olarak yapılan fitne fesat hareketlerinden Türkiye'deki Aleviler ve Sünniler ya da Şiiler ile Sünniler arasında birtakım problemler çıkartmaya çalışıyorlar." ifadesine yer verdi.

Kurtulmuş, herkesin Anadolu'yu Müslümanlaştıran Anadolu erenlerinin devamı olan bir inanç silsilesine bağlı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş-ı Veli ile Pir Sultan'ı, Mevlana ile Hacı Bayram Veli'yi birbirinden ayırt eden hiçbir şey yoktur. Her birisi aynı irfan geleneğinin altın halkaları gibi birbirine bağlıdır. Dolayısıyla bu birliği, kardeşliği yeniden tesis etmek zorundayız. Aynı inanca mensup aynı medeniyetin çocukları birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Herkes kendi geleneklerini, inanç sistemini, adetlerini en iyi şekilde yaşayabilmelidir."

- "Yasal statüye kavuşması gerekiyor"

Bu birliğin, beraberliğin sağlanabilmesi için irfan merkezleri ve cemevlerinin yasal statüye kavuşması gerektiğini, bu konunun Türkiye'nin uzun yıllardır konuştuğu bir mesele olduğunu belirten Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın da seçim beyannamesinde ifade ettiği gibi, seçimden sonra hemen bu irfan merkezleri ve cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Bu konuda AK Parti hükümetleri önemli adımlar attı. Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi bünyesinde bir Alevilik Araştırma Merkezi ortaya çıktı. Alevi kültürünün sadece sözlü bir kültürel gelenek olarak sürdürülmesi değil, aynı zamanda kitabi bir gelenek olarak irfan merkezleriyle de tam manasıyla bir çalışma içerisine girilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Geçmişte bununla ilgili çalışmalar yapıldı önümüzdeki dönemde bu kültürün bundan sonra kitabi olarak da gelişebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz."

Kurtulmuş, daha sonra Küçükçekmece'de seçim otobüsünde vatandaşları selamlayarak İnönü Mahallesi'nde halka hitap etti.

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