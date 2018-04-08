"İş güvenliği teftişlerinde cezacı yaklaşım işe yaramıyor"

İSMAİL ÇİMEN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Özçakır, "Önleyici denetim anlayışı çerçevesinde yapılan programlı teftişlerde, tespit edilen noksanlık ve aykırılıklara ilişkin doğrudan idari para cezası kesmenin yerine işverene verilen süre sonunda söz konusu aykırılıkların büyük oranda giderildiğini belirledik." dedi.

Özçakır, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu'na yaptığı bilgilendirmede, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yapılan iş yeri teftişlerinde yaşanan geleneksel sorunların başında iş kazaları ve meslek hastalıklarının geldiğini belirtti.

Önleyici denetim uygulamaları kapsamında öncelikli sektör ve öncelikli risk anlayışını ön planda tuttuklarını ifade eden Özçakır, "Öncelikli sektörden kastımız madenler, inşaat alanlarıdır. Ölümlerin en fazla yaşandığı sektörler buralardır. İnşaat alanlarında en fazla ölümler yüksekten düşme sonucu yaşanmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırabilmek için standartlara uygun ekipmanların kullanabilmesi için teftişlerimizi yoğunlaştırdık. Bu teftişlerimizle birlikte eğitim faaliyetlerini de bir kültür olarak işletmelerimize kazandırmaya çalıştık." diye konuştu.