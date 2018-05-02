İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu

Prof. Dr. İlhan, günümüzde, demografik olarak bakıldığı zaman bebeklerdeki doğumsal bozukluklarda, çocuk ve genç erişkinlerdeki kazalarda, orta yaşta kronik hastalıklar, meslek hastalıkları ve kanserlerin içerisinde, ileri yaşta ise kalp damar hastalıkları ve kanserlerin içerisinde mesleki maruziyetleri fazlasıyla gördüklerini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinde en önemli noktayı "olmadan önce engellemek." şeklinde açıkladı.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mustafa Necmi İlhan, "Günümüzde, demografik olarak bakarsak, bebeklerdeki doğumsal bozukluklarda, çocuk ve genç erişkinlerdeki kazalarda, orta yaşta kronik hastalıklar, meslek hastalıkları ve kanserlerin içerisinde, ileri yaşta ise kalp damar hastalıkları ve kanserlerin içerisinde mesleki maruziyetleri fazlasıyla görüyoruz." dedi.

İşle ilgili sağlık sorunlarını üç bileşende değerlendirebileceklerini ve bunların meslek hastalıkları, iş kazaları ve işle ilgili hastalıklar olduğunu anlatan İlhan, "İş kazaları, hepimizin bildiği gibi akut, ani meydana gelen olaylarken, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar ise süreğen sorunlardır. Bir uzun süreli maruziyet gerekir." diye konuştu.

Meslek hastalıklarını yüzde 100'e yakın önleyebileceklerini düşündüklerini, maruziyet yoksa meslek hastalığının da ortaya çıkmadığını belirten İlhan, dünyada 270 milyon çalışanın iş kazasına maruz kaldığını ve her yıl 2 milyon 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Bilir ise Türkiye'de, sigortalı çalışan sayısının 15 milyon olduğunu, 1 milyon 750 bin civarında iş yeri bulunduğunu, iş yerlerinin yüzde 98,5'inin küçük işletme ve çalışanların yüzde 57'sinin bu küçük işletmelerde çalıştığını aktardı.

Hizmetlerde denetimin önemine işaret eden Bilir, "1 milyon 750 bin iş yerimize karşılık bin dolayında iş müfettişimiz var. Bin kişilik bir kadroyla, 1 milyon 750 bin dolayında iş yerini denetleme durumundayız. Burada bir eksikliğimizin olduğu hemen söylenebilir. 35 bin dolayında iş yeri hekimimiz, 110 bin dolayında iş güvenliği uzmanımız var. Kadro oldukça iyi." diye konuştu.

