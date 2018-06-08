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Işık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldik

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 20:50 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, seçimlerin birinci turda biteceğini belirterek, "Son bir hafta 10 gündür milletvekilleri seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı.

Işık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldik

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, seçimlerin birinci turda biteceğini belirterek, "Son bir hafta 10 gündür milletvekilleri seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Şu anda 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum" dedi.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.
Gazetecilerin seçimle ilgili tahminlerini sorması üzerine Işık, "Bu seçim erken seçim değil, çok erken seçim oldu. Seçim takvimi sıkışık oldu. Kamuoyunun nabzına bakıyoruz, partinin genel durumuna bakıyoruz, rakiplerimizin genel durumuna bakıyoruz ve ona göre tahmin ve hedef veriyoruz. 7 Haziran seçimleri hariç bizim verdiğimiz rakamlar birebir neredeyse tutmuştu. Biz genelde aday tanıtım toplantılarında açıklıyoruz. Aday toplantısına yetişmeyince açıklayamadık. Şuanda AK Parti Kocaeli olarak kendi kriterimiz şudur; 7 olursa kendimizi başarılı saymayız. 8 normal sonuçtur. 9 başarıdır. Genelde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini düşünüyorum. Son bir haftadır alanların şenlenmesiyle herkesin bütün adayları tartma imkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve kapasitesi daha ön plana çıktı. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. Çok samimi olarak şunu söylüyorum. Son bir hafta 10 gündür milletvekili seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Vatandaşın nabzını alıyoruz. Şu anda AK Parti'nin 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum" dedi.
'YERİNDE VE KAYNAĞINDA BERTERAF ETME STRATEJİSİNİ UYGULUYORUZ"
Işık terörle mücadele konusunda ise şöyle konuştu:
"Türkiye uzun süre savunma konseptini tercih etti. Kendisine bir saldırı olursa o saldırıyı karşılıksız bırakmama ve cezalandırma yönetimi belirledi. Şu anda yerinde kaynağında bertaraf etme stratejisini uyguluyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı ile Kilis, güney sınırımızdaki ilçelerimizi tehdit eden DEAŞ tehdidini ortadan kaldırdık. Bazı küresel güçlerin de desteğiyle oluşturulmak istenen Kürt devleti daha doğrusu terör devleti tehdidine karşı Afrin operasyonunu başlattık. Oradaki teröristleri temizledik. Bir taraftan teröristleri temizlerken diğer taraftan sivil insanların hayatlarını devam ettirmesi için her türlü tedbiri aldık. Kuzey Irak'ta terör örgütünün bize tehdit oluşturacak tehditler için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki Türkiye terör tehdidi nereden gelirse gelsin tehdidi kaynağında imha etme yetkisine sahiptir."
'ASKERİMİZ EN İYİ TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR'
Işık geçen yıl Dağlıca'da taburda iftar yaptıklarını ifade ederek, "Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üstlerinin Van veya Batman'dan kalktığı söylendi. Biz orada yaptığımız değerlendirme sonucunda Cizre ve Yüksekova'da SİHA ve İHA üstleri oluşturduk. Bu da bize terörle mücadelede harekat kolaylığı sağlıyor. Van'dan Yüksekova'ya geliş mesafesi ortadan kalmış oldu. Bu tip kararları yerinde ve hızlı alıyoruz. Şu anda hem askerimizin niteliği açısından son derece iyi durumdayız. Askerimizin kullandığı teknoloji açısında en iyi teknolojiyi kullanıyoruz. SİHA yerlilik oranı yüzde 97 yani bu dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir nokta. Bu teknolojiye yatırım yapmayı insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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