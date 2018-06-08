HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Işık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldik

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, seçimlerin birinci turda biteceğini belirterek, "Son bir hafta 10 gündür milletvekilleri seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı.

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, seçimlerin birinci turda biteceğini belirterek, "Son bir hafta 10 gündür milletvekilleri seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Şu anda 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün organizasyonu ile Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin seçimle ilgili tahminlerini sorması üzerine Işık, "Bu seçim erken seçim değil, çok erken seçim oldu. Seçim takvimi sıkışık oldu. Kamuoyunun nabzına bakıyoruz, partinin genel durumuna bakıyoruz, rakiplerimizin genel durumuna bakıyoruz ve ona göre tahmin ve hedef veriyoruz. 7 Haziran seçimleri hariç bizim verdiğimiz rakamlar birebir neredeyse tutmuştu. Biz genelde aday tanıtım toplantılarında açıklıyoruz. Aday toplantısına yetişmeyince açıklayamadık. Şuanda AK Parti Kocaeli olarak kendi kriterimiz şudur; 7 olursa kendimizi başarılı saymayız. 8 normal sonuçtur. 9 başarıdır. Genelde cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğini düşünüyorum. Son bir haftadır alanların şenlenmesiyle herkesin bütün adayları tartma imkanı oldu. Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve kapasitesi daha ön plana çıktı. Bugün sandık konsa seçim birinci turda biter. Çok samimi olarak şunu söylüyorum. Son bir hafta 10 gündür milletvekili seçimlerine yönelik hava da artmaya başladı. Vatandaşın nabzını alıyoruz. Şu anda AK Parti'nin 300'ün üzerinde bir milletvekilini çıkaracak noktaya geldiğini düşünüyorum" dedi.

'YERİNDE VE KAYNAĞINDA BERTERAF ETME STRATEJİSİNİ UYGULUYORUZ"

Işık terörle mücadele konusunda ise şöyle konuştu:

"Türkiye uzun süre savunma konseptini tercih etti. Kendisine bir saldırı olursa o saldırıyı karşılıksız bırakmama ve cezalandırma yönetimi belirledi. Şu anda yerinde kaynağında bertaraf etme stratejisini uyguluyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı ile Kilis, güney sınırımızdaki ilçelerimizi tehdit eden DEAŞ tehdidini ortadan kaldırdık. Bazı küresel güçlerin de desteğiyle oluşturulmak istenen Kürt devleti daha doğrusu terör devleti tehdidine karşı Afrin operasyonunu başlattık. Oradaki teröristleri temizledik. Bir taraftan teröristleri temizlerken diğer taraftan sivil insanların hayatlarını devam ettirmesi için her türlü tedbiri aldık. Kuzey Irak'ta terör örgütünün bize tehdit oluşturacak tehditler için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Herkesin şunu bilmesi gerekiyor ki Türkiye terör tehdidi nereden gelirse gelsin tehdidi kaynağında imha etme yetkisine sahiptir."

'ASKERİMİZ EN İYİ TEKNOLOJİYİ KULLANIYOR'

Işık geçen yıl Dağlıca'da taburda iftar yaptıklarını ifade ederek, "Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) üstlerinin Van veya Batman'dan kalktığı söylendi. Biz orada yaptığımız değerlendirme sonucunda Cizre ve Yüksekova'da SİHA ve İHA üstleri oluşturduk. Bu da bize terörle mücadelede harekat kolaylığı sağlıyor. Van'dan Yüksekova'ya geliş mesafesi ortadan kalmış oldu. Bu tip kararları yerinde ve hızlı alıyoruz. Şu anda hem askerimizin niteliği açısından son derece iyi durumdayız. Askerimizin kullandığı teknoloji açısında en iyi teknolojiyi kullanıyoruz. SİHA yerlilik oranı yüzde 97 yani bu dünyada çok az ülkenin başarabildiği bir nokta. Bu teknolojiye yatırım yapmayı insan kaynağına yatırım yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Hakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacakHakan Çavuşoğlu: Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak
Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)Bakan Eroğlu: PKK'lıların çanlarına ot tıkadık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.