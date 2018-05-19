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Işık: Dünya mazlumlarının sesi olmaya devam edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs mitinginde Kudüs ve Filistin halkının haklı davasının yanında oldukları mesajını tüm dünyaya verdiklerini belirterek, "Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kudüs mitinginde Kudüs ve Filistin halkının haklı davasının yanında oldukları mesajını tüm dünyaya verdiklerini belirterek, "Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz" dedi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Parti Gebze İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Tatlıkuyu Kapalı Pazar alanında düzenlenen iftarda konuşan Işık, "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı, Kudüs mitingindeydik. Yüz binlerce insan oraya geldi ve Kudüs'ün ve Filistin halkının haklı davasının yanındayız mesajını bütün dünyaya verdi. Eminim ki o dünkü miting bazılarının uykusunu kaçırdı. Eminim ki o dünkü miting, ya biz ne yaparsak yapalım bu İslam dünyasından ses çıkmaz, bunlar harekete geçemezler, bunlar işte biraz bağırır çağırırlar ama bir şey yapmazlar diyenlere ciddi bir korku saldı. İslam dünyasında bunu yapabilen tek bir ülke var. O da Türkiye. Filistin davasını Kudüs davasını, mazlumların davasını savunabilen, gür bir sesle savunabilen tek bir ülke var o da Türkiye. Elbette bu haklı davayı savunmaya devam edeceğiz. Kudüs davası başta olmak üzere dünya mazlumlarının sesi olmaya, dünya mazlumlarının nefesi olmaya devam edeceğiz. Bu tarihimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Hem Kudüs'e karşı hem de tüm mazlum milletlere karşı yapılan her zulme hayır demek, bundan dolayı da yapılması gereken her çalışmayı yapmak tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. İnşallah bunları yapmaya devam edeceğiz" dedi. Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak Türkiye eğer 15 sene önceki 20 sene önceki Türkiye olsaydı, hiç bu söylediklerimizi yapma imkanımız olabilir miydi? Türkiye ekonomide, siyasette, politikada, savunma sanayinde kendine yeten bir ülke olmasaydı o gür sedayı İstanbul'da Yenikapı'da duyabilir miydik? Eğer bugün Cumhurbaşkanımız yapılan her türlü tehdide rağmen yolundan dönmüyorsa işte o önce rabbinden aldığı güç ve sizden aldığı destek sayesindedir. Eğer milletimiz iktidarımızın ve Cumhurbaşkanımızın arkasında durmasa bu kadar gür bir sesle hak ve hakikat haykırılabilir miydi? Yarın Bosna programıyla ilgili bir suikast ihbarı yapılmış. Bunlar bilmiyorlar ki her birimizin ecel kalkanı vardır. Eğer bu yola çıkanlar ölümü öldürmezse bu yol emin adımlarla ve kararlılıkla yürünmez. Bunu dünyaya en iyi şekilde gösteren liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

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