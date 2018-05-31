Işık: Türkiye her türlü senaryoyu boşa çıkarabilecek güce sahip

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Bugün bütün bu tehditlere karşılık verebilecek bölgede Türkiye'nin menfaatlerini hakkını tehlikeye atabilecek her türlü senaryoyu boşa çıkarabilecek güce sahip" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit'te Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlıklarını ziyaret etti. İlk olarak MHP Kocaeli İl Başkanlığı'na gelen Işık, burada partililerle selamlaştı. Türkiye'nin istikrar sayesinde bölgede bir güç haline geldiğini söyleyen Işık, "Türkiye'nin de bölgesinde sıkıntıya düşebileceği bazı senaryoların hayata geçirilmek istendiğini çok iyi biliyoruz. Hemen yanı başımızda bir terör devletinin oluşturulması, bir PKK, PYD, YPG terör devletinin oluşturulması ve bu yapının da Türkiye'ye orta ve uzun vadede sorun oluşturulması noktasında sistematik çalışmalar olduğunu biliyoruz. Tabii ki Allah'a şükürler olsun Türkiye eski Türkiye değil, bugün bütün bu tehditlere karşılık verebilecek, bölgede Türkiye'nin menfaatlerini hakkını tehlikeye atabilecek her türlü senaryoyu boşa çıkarabilecek güce sahip" dedi.

'MİLLETİMİZ İLK DEFA BİR DARBEYİ SANDIKTA DEĞİL, SOKAKTA MAHKUM ETTİ'

Işık, 15 Temmuz'da Türk milletinin darbe girişimine karşı göğsünü siper ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İçerideki bir takım ihanet şebekelerini kullanarak Türkiye'de bir iç huzursuzluk ve darbe yapmaya çalıştılar. En son 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi bunun örneğiydi ama Allah'a hamdolsun ki milletimiz ilk defa bir darbeyi sandıkta değil de sokakta mahkum etti. Göğsünü siper ederek bir darbe girişiminin engellenmesini sağladı. Bu yaşadığımız süreç aslında bizim Türkiye'nin bekasını düşünen güçlerin bir araya gelmesinin ve bu mücadeleyi de birlikte yürütmesini de gerekli kılmıştı. Bu vesileyse Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi bu kararı aldılar ve Cumhur İttifakı'nda bir araya geldiler."

Işık daha sonra İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 20 milyon TL'ye mal olan Doğu Kışla Pazar Alanı ve Otopark projesinin tanıtımı ve iftara katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Işık, "Eskiden 20 milyon TL'yi sadece bir pazar yeri için harcamayı bırakın kimse planına dahi almazdı ama Türkiye istikrarı yakaladı. Türkiye IMF'ye muhtaç olmaktan kurtuldu. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlayınca bu kadar devasa bir yatırımı bile küçük yatırım olarak saymaya başladı" dedi.