Işık: Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen kafayı, millet çöpe atacak

Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil projesini durduracağını söylemesiyle ilgili olarak, "Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı asıl millet çöpe atacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde AK Parti milletvekili adaylarının tanıtımına katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık yaptığı konuşmada, Muharrem İnce'yi eleştirerek, "İzliyorsunuz şu günlerde CHP'nin kendi genel başkanlığına layık görmediği cumhurbaşkanı adayı ne diyor? Kanal İstanbul'u durduracağım, Külliye'yi kapatacağım, yerli otomobil projesini çöpe atacağım. Bunu Kocaeli'den ifade ediyorum; Yerli otomobil projesini çöpe atacağım diyen, durduracağım diyen kafayı, asıl millet çöpe atacak. Bu kafa tek parti kafasıdır, bu kafa Recep Peker kafasıdır. Bu kafa Vecihi Hürkuş'u açlığa mahkum eden kafadır. Bu kafa Nuri Demirağ'ı batıran kafadır. Nasıl böyle bir şey söylenebilir? Bu kafa Türkiye'deki girişimciliğe darbe vuran kafadır" diye konuştu.

'DEVLET FABRİKA YAPMAZ, FABRİKA YAPTIRIR'

Dünyada devletlerin fabrika yapmayıp, yaptırdığına dikkat çeken Işık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bu konudaki sözlerine cevaben, "Ne diyor, siz diyor fabrika mı yaptınız? Siz Tüpraş mı yaptınız? Siz Petkim mi yaptınız? Sayın İnce, bu devirde devlet fabrika yapmaz, fabrika yaptırır ama Kocaeli'den söylüyorum, AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yapmadı ama AK Parti yeni bir TÜPRAŞ yaptırdı. TÜPRAŞ özelleştikten sonra, işte şurada 20 kilometre ötemizde TÜPRAŞ 3 milyar dolarlık yatırımı yaptı ve Türkiye'nin mazot ihtiyacının önemli bir kısmına hem de siyah üründen, kalitesiz üründen mazot üreten tesisi yaparak Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azalttı. Bunu kim yaptırdı? AK Parti yaptırdı. Yahu senin genel başkanın İzmir Milletvekili, AK Parti Petkim mi yaptı diyor, Sayın İnce yahu sen orada İzmir'de Aliağa'da yepyeni bir rafinerinin, Star Rafinerisinin yapıldığını bilmiyor musun? Burada bu kadar önemli 3 milyar doların üzerinde toplamda 6 milyar doların üzerinde yeni bir yatırımdan haberin yok mu? Türkiye'nin en büyük sanayi yatırımından haberi olmayan bir kişinin, bu ülkeye cumhurbaşkanı olması mümkün mü? Dünyadan haberi yok adamın. Evet bu çağda devlet fabrika yapmaz, bu çağda devlet fabrika yaptırır. AK Parti iktidarında başta Kocaeli olmak üzere bütün Türkiye'de binlerce fabrikayı yaptıran, bir cumhurbaşkanı ve bir hükümet var. Sen bunu görmek istemezsen bizim yapacağımız bir şey yok."

Işık, İnce'nin yerli otomobili sabote etme çabası içine girdiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi özellikle otomobil konusuna biraz değinmek isterim. Şu kafayı herkesin çok iyi anlaması lazım. Diyor ki, geçen gün BMW fabrikasını gezdim ve çok etkilendim, eğer Devrim otomobilini sabote etmeseydiniz bir Türk fabrikasını gezer belki çok daha fazla gururlanırdınız ama nasıl uçak fabrikalarını sabote ettiyseniz, nasıl otomobil fabrikalarını sabote ettiyseniz şimdi yerli otomobili sabote etme çabası içerisine girmişsiniz. O dönemde kimlerle işbirliği yaptığınız biliyoruz, şimdi de kimlerle işbirliği yaptığınız ifşa oluyor."

EN GENÇ ADAY

Ayrıca toplantıda konuşan AK Parti'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Nur Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere her daim inandığını ifade ederek, "Onun biz gençlere vermiş olduğu güven ve inanç sayesinde hiç şüpheniz olmasın ki 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize var gücümüzle koşacağız" dedi.