Işık'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan çıktı

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın Kocaeli'de oy kullandığı sandıkta en çok oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti aldı.

Fikri Işık'ın, eşi Nigar Işık ile oy kullandığı Başiskele ilçesindeki Bahçecik Damlar İlkokulu'nda bulunan 1043 numaralı sandıkta sayım tamamlandı.

Cumhurbaşkanı seçimi için 307 seçmenin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 168, Muharrem İnce'ye 79, Meral Akşener'e 35, Temel Karamollaoğlu'na 5 oy çıkarken, Selahattin Demirtaş 16 oy aldı.

Sandıktan Doğu Perinçek'e oy çıkmazken, 4 oy geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta seçmenlerin Milletvekilli Genel Seçimine ilişkin verdiği oyların ise 142'sini AK Parti, 21'ini MHP, 49'unu İYİ Parti, 61'ini CHP, 6'sını Saadet Partisi, 19'unu HDP, 3'ünü Cumhur İttifakı ve 2'sini Millet İttifakı aldı.

Vatan Partisi ve Hür Dava Partisi oy alamazken, 4 oy da geçersiz kabul edildi.

