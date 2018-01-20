Işık'tan RTÜK açıklaması: Modern yönetim anlayışında ceza kesmek en son çare olmalı

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK'ü herkesin ceza kesen, 'Asık suratlı kurum' olarak gördüğünü belirterek, "Aslında bu doğru değil. Modern yönetim anlayışında ceza kesmek en son çare olmalı. Rehberlik esas amaç olmalı" dedi.

RTÜK'ün 'Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen RTÜK Marmara Bölge Toplantısı'na Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, RTÜK Başkanı Prof.Dr. İlhan Yerlikaya, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, bölgedeki radyo ve televizyon temsilcileri ile çalışanları katıldı. RTÜK'ün çok değerli çalışmalar yaptığını söyleyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şöyle dedi:

"RTÜK'ün sadece ceza kesen bir kurum olmadığını, sadece insanların elinde sopa gördüğü, sopasından korkulan bir kurum olması bizim arzu ettiğimiz bir şey değil. Biraz evvel sosyal medyada da RTÜK'teyiz deyince, 'Ne oldu, ceza mı yediniz?' diye esprileri ben gördüm. Doğrusu RTÜK deyince herkes ceza kesen, asık suratlı bir kurum olarak görüyor. Aslında bu doğru değil, modern yönetim anlayışında ceza kesmek en son çare olmalı. Rehberlik esas amaç olmalı. RTÜK'ün bu alanda yaptığı çok değerli çalışmalar var. Ben bu çalışmaların bundan sonra da artarak süreceğine inanıyorum. Bu toplantıda aslında radyolarımızda, televizyonlarımızda Türkçe'nin daha doğru güzel ve anlaşılır kullanılması için çok önemli ve rehberlik ve yönlendirme çalışması. RTÜK şunu rahatlıkla yapabilir, 'Sen Türkçe'yi doğru kullanmıyorsun, sana şu maddeden şu cezayı kesiyorum' diyebilir. Bunu yapmak yerine sorun nerede, eksik nerede, bu sorunu giderebilmek için ne yapabiliriz? anlayışından hareketle bu toplantılar düzenleniyor. Ben bu toplantıları çok nemli ve değerli görüyorum."