İslahiye'de 13 engelli ve hasta seyyar sandıkla evinde oy kullandı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 13 engelli ve hasta başvuru üzerine seyyar sandık getirilen evlerinde oy kullandı. İslahiye'de 9 kişiden oluşan kurul, başvuru yapmış engelli ve hastalığı nedeniyle yatalak olan kişilerin oy kullanması için evlerinde ziyaret etti. Polis güvenliği ile gidilen evlerde engelli ve hastalar oylarını kullandı. Siyasi parti temsilcileri, emniyet görevlilerinin de bulunduğu 9 kişilik ekipten oluşan seyyar sandığın başkanlığını yapan İbrahim Halil Karahan, "Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimize oylarını kullandırıyoruz. İlçemizdeki 13 mahallede 13 seçmenimizin evine giderek güvenli şekilde oylarını kullanmalarını sağlayacağız" dedi. Yaşlılığa bağlı yürüme zorluğu çeken 92 yaşındaki Gülizar Özbal, oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Yatalak hasta olan 71 yaşındaki Yusuf Koyuncu da seyyar sandıkta oyunu kullandı ve uygulamadan dolayı görevlilere teşekkür etti.



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