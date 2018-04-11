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“İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” Almanya’da Eyüp Sultan Camisi’ni ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:28 | Son Güncelleme

TBMM “İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” üyeleri Almanya’daki temasları çerçevesinde Köln kentinde terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğrayan Eyüp Sultan Camisi’ne ziyarette bulundu.TBMM “İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” Almanya’daki temaslarını sürdürüyor.

TBMM “İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” üyeleri Almanya’daki temasları çerçevesinde Köln kentinde terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğrayan Eyüp Sultan Camisi’ne ziyarette bulundu.
TBMM “İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” Almanya’daki temaslarını sürdürüyor. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Adnan Boynukara, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan heyet, geçen ay saldırıya uğrayan camiyi ziyaret ederek yetkililerinden bilgi aldı.
Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Ciddi bir saldırı gerçekleştirilmiş. Bunu PKK da yapsa iç siyasetten kaynaklı bir sorunda terör örgütü de yapsa sonuçta burası Müslümanların camisi, Almanya’nın camisidir. Bir Hristiyan kilisesine bir Hristiyan örgüt saldırsa sorumlu olacak oranın hükümetidir" diye konuştu.
İslam düşmanlığının tırmanış içerisinde olduğunu söyleyen Serdar, "Batı dünyasına önerilerimiz, İslam dünyasına önerilerimiz, bu sorunun yaşandığı ülkelere önerilerimiz ve kendi ülkemizin yapacakları bu şekilde bir çalışmayla öneriler olarak ortaya çıkacaktır" dedi.
TBMM İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ise basına yaptığı açıklamada, "Ziyaretimizin amacı TBMM bünyesinde faaliyetlerine devam eden İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun bir alt komisyonu olarak, Batı’da yükselen İslam ve Müslüman karşıtlığını araştırmak. Burada son dönemlerde yükselen sorunlu durumu tespit etmek, anlamaya çalışmak, nedenleri üzerinde araştırma yapmak. Bu konunun çözülmesi için uygulanabilir somut önerilerde bulunmak. Bizim dört temel hedef grubumuz var. Birincisi biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. TBMM’nin kurduğu bir komisyon. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletine söyleyecek bir şeyimiz varsa onları söylemek. İkincisi Batı dünyasına uygulanabilir politik önerilerde bulunmak. Halkı Müslüman olan ülkelere aynı şekilde söylenecek sözleri ifade etmek ve uluslararası kuruluşlara Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, AGİT gibi tüm uluslararası kuruluşlara da uygulanabilir, somut, lafını gevelemeden net bir şekilde bunun önlenebilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalışmak" ifadelerini kullandı.
TBMM “İslam ve Müslüman Karşıtlığını İnceleme Alt Komisyonu” heyeti temasları çerçevesinde Köln Başkonsolosluğu’nda Türk sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

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