"İşleri güçleri algı olmaya başladı"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle Kılıçdaroğlu'nun iş başına gelmesiyle birlikte CHP'de bir tavır değişikliği oldu. Eskiden çok net çizgisiyle ulusalcı bir çizgide olan Deniz Baykal vardı. Gittikten sonra her şeye müsait olan bir CHP geldi ve işleri güçleri algı olmaya başladı." dedi.

Özhaseki, Kocasinan İlçe 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Batı'nın kendilerini istemediği için dünyalarını yok etme adına ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Batı'nın İslam ülkeleri üzerinde 20-30 yıldır oyunlar oynadıklarını belirten Özhaseki, bütün ülkeleri perişan ettiklerini ve onlar içerisinde büyük harpler çıkardıklarını ifade etti.

Özhaseki, bu şekilde o ülkelerin başına ya kendi iktidarlarını getirdiklerine ya da iç savaşla ülkeleri perişan ettiklerine dikkati çekerek, "Kuzey Afrika'dan başlayıp Afganistan'a kadar uzanan hat üzerinde bizim gönül coğrafyamızda perişan etmedikleri bir tane ülke gösterin. Başarılı olamadıkları bir tane ülke var, o da Türkiye." diye konuştu.