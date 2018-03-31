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"İşleri güçleri algı olmaya başladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: - "Özellikle Kılıçdaroğlu'nun iş başına gelmesiyle birlikte CHP'de bir tavır değişikliği oldu. Eskiden çok net çizgisiyle ulusalcı bir çizgide olan Deniz Baykal vardı. Gittikten sonra her şeye müsait olan bir CHP geldi ve işleri güçleri algı olmaya başladı"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle Kılıçdaroğlu'nun iş başına gelmesiyle birlikte CHP'de bir tavır değişikliği oldu. Eskiden çok net çizgisiyle ulusalcı bir çizgide olan Deniz Baykal vardı. Gittikten sonra her şeye müsait olan bir CHP geldi ve işleri güçleri algı olmaya başladı." dedi.

Özhaseki, Kocasinan İlçe 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Batı'nın kendilerini istemediği için dünyalarını yok etme adına ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Batı'nın İslam ülkeleri üzerinde 20-30 yıldır oyunlar oynadıklarını belirten Özhaseki, bütün ülkeleri perişan ettiklerini ve onlar içerisinde büyük harpler çıkardıklarını ifade etti.

Özhaseki, bu şekilde o ülkelerin başına ya kendi iktidarlarını getirdiklerine ya da iç savaşla ülkeleri perişan ettiklerine dikkati çekerek, "Kuzey Afrika'dan başlayıp Afganistan'a kadar uzanan hat üzerinde bizim gönül coğrafyamızda perişan etmedikleri bir tane ülke gösterin. Başarılı olamadıkları bir tane ülke var, o da Türkiye." diye konuştu.

Onların niye bunu yaptıklarını, niye düşman olduklarını çok iyi bildiklerini aktaran Özhaseki, tarihin birçok örnekle bunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Özhaseki, içlerindeki hainlerin yaptıklarını ve bu hain terör örgütlerine destek verenlerin konuşmalarını anlamakta güçlük çektiklerini vurguladı.

Terör örgütlerine destek veren konuşmalar yapan özellikle ana muhalefet ve onun yanındaki PKK'nın siyasi uzantılarının söylediklerini anlamakta güçlük çektiklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"PKK'lılara destek verenleri görevden alıyoruz, ilk bağıran bizim ana muhalefet oluyor. FETÖ ile büyük bir mücadele veriyoruz. Fakat onlara destek çıkan ne yazık ki ana muhalefet oluyor. Sonra da çıkıyorlar, 'Efendim en büyük FETÖ'cü Cumhurbaşkanı' gibi abes bir laf ediyorlar. Gülelim mi diye söylüyorlar diye merak ediyorum. Gülelim diye söylemedikleri kesin ama bir algı operasyonunun peşindeler. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun iş başına gelmesiyle birlikte CHP'de bir tavır değişikliği oldu. Eskiden çok net çizgisiyle ulusalcı bir çizgide olan Deniz Baykal vardı. Gittikten sonra her şeye müsait olan bir CHP geldi ve işleri güçleri algı olmaya başladı."

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