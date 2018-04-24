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İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

TBMM'deki 23 Nisan töreninde, İsmail Kahraman ile tokalaşmaması ile gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter hesabından yapılan paylaşım olay oldu.

İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de katıldı. Konukları kapıda karşılayan İsmail Kahraman’a CHP’li vekil Yedekci elini uzatmamıştı.

HESABINDAN ATILAN TWEET

CHP’li Vekil Yedekci'nin sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren şu tweet atıldı.

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YAPILAN AÇIKLAMA KALDIRILDI

CHP İstanbul Mileltvekili Gülay Yedekci'nin hesabından atıldığı iddia edilen tweetle ilgili olarak, "Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir. Gelen twitler ve mesajlar olduysa özür dileriz. Lütfen aldırış etmeyin" açıklaması yapıldı.

Daha sonrasında Twitter hesabının hacklenmesi sonucu atıldığı iddia edilen tweet ve açıklama metni kaldırıldı.

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MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'LA TOKALAŞMADI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Daha sonra Birinci Meclis’te tören düzenlendi. Kahraman, Birinci Meclis’teki törenin ardından da TBMM’de kutlamaları kabul etti. Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yer almadığı törende CHP’yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kahraman’ın elini sıkmayıp başıyla selamlaması dikkat çekti. Yedekci, Kahraman’ı ‘Meclis Sohbetleri’ etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması tartışmaları nedeniyle de istifaya davet etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gülay Yedekçi CHP İsmail Kahraman

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ne diye o tokalaşmak için sıraya geçtin
Tam isabet
sayın vekilim sizi tebrik ediyorum.böyle bir meclis başkanı TBMM ne yakışmıyor
ortalığı karıştırmaktan kaos yapmaktan başka ne işe yararlar zaten
Feyk heseptan twit atmaya çalışırken farketmeden gerçek hesabından attı. Ne hacklenmesi, hayatınız feyk. Ayrıca gündem olabilmek için gereksiz bir atraksiyon
Şimdi tahrik falan olurdu dinen de günah:)))
bayanlarla normaldede tokalaşmıyorlarki tuhaf olan birşey yok bayan dogrusunu yapmışş slm ver gecc
böylece İsmail dedeyi cehennem ateşlerinde cayır cayır yanmaktan kurtarmıştır.
ikinci recep altepe vakası
adam ve madamların işi gücü alevere dalavere abidik gubidik işler, haberin halk nezdinde değeri itibarı olmayınca chp seçmenini sürü psikolijisiyle sürüklemek istiyor ama beyni kıt olan hatayı çok yapar,
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