İsmail Kahraman'ın elini sıkmayan CHP'li milletvekili Gülay Yedekci'nin Twitter'daki paylaşımı olay oldu

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis’te resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci de katıldı. Konukları kapıda karşılayan İsmail Kahraman’a CHP’li vekil Yedekci elini uzatmamıştı.
HESABINDAN ATILAN TWEET
CHP’li Vekil Yedekci'nin sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili yapılan habere övgü içeren şu tweet atıldı.
YAPILAN AÇIKLAMA KALDIRILDI
CHP İstanbul Mileltvekili Gülay Yedekci'nin hesabından atıldığı iddia edilen tweetle ilgili olarak, "Twitter hesabımız kısa süreli hacklenmiştir. Gelen twitler ve mesajlar olduysa özür dileriz. Lütfen aldırış etmeyin" açıklaması yapıldı.
Daha sonrasında Twitter hesabının hacklenmesi sonucu atıldığı iddia edilen tweet ve açıklama metni kaldırıldı.
MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'LA TOKALAŞMADI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM’nin açılışının 98. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk olarak Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Daha sonra Birinci Meclis’te tören düzenlendi. Kahraman, Birinci Meclis’teki törenin ardından da TBMM’de kutlamaları kabul etti. Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bazı bakanlar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞTI
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yer almadığı törende CHP’yi Grup Başkanvekili Özgür Özel ve bazı milletvekilleri temsil etti. CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci’nin, Kahraman’ın elini sıkmayıp başıyla selamlaması dikkat çekti. Yedekci, Kahraman’ı ‘Meclis Sohbetleri’ etkinliğinde kadın oyuncuların sahneye çıkarılmaması tartışmaları nedeniyle de istifaya davet etmişti.
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