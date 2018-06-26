İsmail Kahraman'a hakaret iddiası

TBMM Başkanlığı, bir televizyon kanalında TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a hakaret edildiği gerekçesiyle, program sunucusu ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker hakkında hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, 22 Haziran'da Halk TV'de yayımlanan "Medya Mahallesi" programında sunucu Ayşenur Arslan ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullanıldığı belirtildi.
TBMM envanterinde bulunan tarihi ve kültürel mirasa ait binaların, kamu kurumlarının geçici kullanımlarına tahsisi ve iptali yetkisinin hukuken TBMM Başkanlık Divanı'na ait olduğu vurgulanan açıklamada, TBMM'ye ait olan ve geçici olarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kullanımına tahsis edilen binanın tahsisinin Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarihli kararıyla iptal edildiği kaydedildi.
Kararın üniversiteye 20 Nisan 2017'de tebliğ edildiği ve binanın 15 Temmuz 2017'ye kadar tahliyesinin istendiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bina, tahliye işleminin ardından restore edilerek tarihi mirasa yakışır hale getirilecek ve Dolmabahçe Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine açılacaktır.
Tahliye kararı, Sayın TBMM Başkanı'nın tek başına aldığı bir karar olmamasına rağmen, adı geçen milletvekili ve tv programcısı tarafından, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan birtakım konular da gündeme getirilerek, TBMM Başkanı'na ağır hakaretlerde bulunulmuştur.
Gerçeklerle ilgisi bulunmayan ve toplumu yanlış yönlendirmeye matuf algı operasyonu içerikli konuşmalar dolayısıyla adı geçenler hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır."
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