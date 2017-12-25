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İsmet İnönü, çocukluğunun geçtiği konakta anıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 25.12.2017 14:09 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 44'üncü yıl dönümünde Sivas'ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından çocukluğunda bir s üre konakladığı İnönü Konağı önünde anıldı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şubesi tarafından İsmet İnönü'nün 1891-97 yılları arasında çocukluğunun geçtiği İnönü Konağı'nda düzenlenen anma programına CHP Sivas İl Teşkilatı, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, şöyle dedi:

"İsmet Paşa 1'inci ve 2'nci İnönü Savaşları'nı kazanarak düşmanı cephede Mudanya Mütarekesi ve Cumhuriyetimizin tapusu olan Lozan Barış Antlaşmasını imzalayarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, Türk ulusunun hak ve özgürlüklerini alarak, emperyalist güçleri masada dize getirmiştir. Bizlere bağımsız özgür bir ülke armağan etmiştir. 'Bir memlekette namuslularda namussuzlar kadar cesur olamazsa o memlekette kurtuluş olmaz' diyen Sayın İsmet İnönü'yü ölümünün 44'üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz."

Atatürkçü Düşünce Derneği Sivas Şube Başkanlığı adına açıklamada bulunan Özlem Kurt ise, "Batı cephesinde askeri dehasını Lozan'da diplomatik zekasını, siyasal yaşamda güçlü ve saygın devlet adamı karakteri gösteren, Türk ulusunun varlık yokluk kavgasında her türlü çareye başvuran 2'nci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün bedensel varlığının aramızdan ayrılışının 44'üncü yılında saygı ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu. Açıklamaların ardından grup İnönü Konağı'nı gezdi.

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