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İsmet Sezgin'in yeğeni İYİ Parti'de liste başı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 18:18 | Son Güncelleme

İYİ Parti Aydın Milletvekili sıralaması netleşti.

İsmet Sezgin'in yeğeni İYİ Parti'de liste başı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- İYİ Parti Aydın Milletvekili sıralaması netleşti. Eski İçişleri Bakanı ve Meclis Başkanı merhum İsmet Sezgin'in yeğeni Adnan Sezgin, İYİ Parti'de Aydın milletvekilliği sıralamasında ilk sırada yer aldı.
Aydın'da 8 milletvekili sıralamasında önemli isimler yer aldı. Listede ünlü siyasetçi İsmet Sezgin'in yeğeni Adnan Sezgin İYİ Parti'de 1'inci sıradan aday gösterilirken Berna Sukas 2'nci sırada, Halil İbrahim Aktemur 3'üncü sırada, Şule Tuntaş, 4'üncü sırada, Fevzi Köse 5'inci sırada, Süleyman Demirci 6'ncı sırada Musa Orhun Çetin 7'inci sırada yer aldı. Son sırada ise Semra Yücel'in olduğu görüldü.

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