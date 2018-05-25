İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)

BAKAN YILMAZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kentte faaliyet gösteren bir restoranda düzenlenen iftar programına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı. Programda konuşan Bakan Yılmaz, Ramazan ayının önemine değindi. Bakan Yılmaz program da ayrıca katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Bakan Yılmaz hikayeyi anlatırken duygusal anlar yaşadı.
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