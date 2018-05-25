HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 22:08 | Son Güncelleme

BAKAN YILMAZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)

BAKAN YILMAZ DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Kentte faaliyet gösteren bir restoranda düzenlenen iftar programına Bakan Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, AK Parti İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı. Programda konuşan Bakan Yılmaz, Ramazan ayının önemine değindi. Bakan Yılmaz program da ayrıca katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Bakan Yılmaz hikayeyi anlatırken duygusal anlar yaşadı.

FOTOĞRAFLI

İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz (2)

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi (2)Bakan Özhaseki: Devletin gönderdiği paralar dağa gönderildi (2)
Bakan Özlü: Muharrem bey dersine iyi çalışmıyorBakan Özlü: Muharrem bey dersine iyi çalışmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

AK Partili Hamza Dağ: İzmir'de birinci parti çıkacağız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.