İsmet Yılmaz: 24 Haziran'da güçlü Türkiye için karar vereceğiz

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Allah nasip ederse daha etkin bir yönetimle önümüzdeki dönemde güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye'ye 24 Haziran'da hep birlikte karar vereceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Sivas'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek burada açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz, milletin hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak destek vermediğini söyledi. Bakan Yılmaz, geçen yıl milletin verdiği kararı 24 Haziran'da uygulamaya geçireceklerini belirterek, "24 Haziran'da hayata geçecek olan hükümeti millet kuracak, sabah oyu verecek, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceğiz. Hükümeti millet belirliyorsa bu hükümetin adı millet hükümetidir. Dolayısıyla millet kendisinde olan yetkiyi aldı. Şimdi birileri diyor ki 'Bu millet doğruyu yapamaz, doğru bilemez, doğruyu seçemez. Milletin elinden bu hakkı geri alayım' diyor. Eski sisteme dönmek, bu millete güvensizliğin apaçık ifadesidir. Biz de diyoruz ki, bu millet yanlış yapmaz, bu milletin terazisi şaşmaz. 1950'den bu yana kendi önüne hangi alternatifler, hangi seçenekler konulmuşsa bu aziz millet en doğrusunu yapmıştır. Zaten siz halkın yanlış yaptığını düşünüyorsanız demokrasinin 'd'sinden dahi anlamamışsınız demektir. Demokrasinin özü, esası bu milletin seçtiğine verdiği karara şapka çıkarmaktır, başım gözüm üzerine demektir" diye konuştu.

'24 HAZİRAN MİLLET HÜKÜMETİ İÇİN FIRSAT'

Milletin bu zamana kadar en doğruyu seçtiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "24 Haziran millet hükümeti kurmak için bir fırsat. Ama şimdi görüyorsunuz istiyorlar ki bağımsız bir Türkiye olmasın, bağımsız dış politika uygulayamasın, bağımsız ekonomik politikaları uygulamasın. Dışarıdan da dört gözle Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenler var. Aziz milletimiz 24 Haziran'da vereceği kararla da Türkiye'nin tökezlemesini, çağdaş mandacılığa geri dönmesini, IMF'nin önüne gitmesini bekleyenleri de hüsrana uğratacaktır. İnşallah sağlam iradeyle Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetleneceğiz" dedi.

'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KARAR VERECEĞİZ'

Bakan Yılmaz, Türkiye'nin son 200 yıllık Türk devleti tarihinin en güçlü döneminde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yaptığımız çok şey var ama her şeyi yaptık demiyoruz. Allah nasip ederse daha etkin bir yönetimle önümüzdeki dönemde güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye'ye 24 Haziran'da hep birlikte karar vereceğiz. Güçlü parlamento, güçlü yasama, güçlü hükümet, güçlü yönetim ve güçlü Türkiye'yi inşallah hep birlikte oluşturacağız. Sahip olduğumuz, yaşadığımız Türkiye'den çok daha güçlü, refah içerisinde huzurlu, mutlu insanların yaşadığı Türkiye'yi evlatlarımıza teslim edeceğiz."

Bakan Yılmaz, daha sonra kent meydanındaki MHP'nin ve AK Parti'nin seçim çadırını ziyaret ederek partililerle sohbet etti.

FOTOĞRAFLI



