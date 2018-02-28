Isparta’da 28 Şubat’ın yıldönümünde gazete manşetleri sergisi

Isparta’da 28 Şubat’ın 21. yıldönümünde "28 Şubat’ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

AK Parti Isparta İl Başkanlığı İnsanları Birim Başkanlığı tarafından, 28 Şubat’ın 21. yıldönümünde "28 Şubat’ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı. AK Parti Isparta İl Başkanlığı’nın bulunduğu Belediye İş Hanı’nda açılan sergide İl Başkanı Osman Zabun, 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında insanların, eğitim, öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını belirtti. “28 Şubat postmodern darbesi hepimizin halen hafızalarında”

Zabun, “Bugün 28 Şubat post modern darbesinin seneyi devriyesindeyiz. Özellikle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığımız 28 Şubat’ta bu ülkeye yaşatılanları yeniden hatırlatmak maksadıyla böyle bir afiş çalışması gerçekleştirdiler. Bu sergi bir süre tüm hemşerilerimizin göreceği şekilde vizyonda olacak. Bunlar son derece önemli. Hamd olsun bugün ülkemizde demokrasi, ekonomi, sosyal yaşam, huzur, özgürlük son derece yükseldi ama bugünlere kolay gelmedik. 28 Şubat postmodern darbesi hepimizin halen hafızalarında. Bu ülkeye ciddi sıkıntılar yaşattı. İnsanlarımızın, hemşerilerimizin istedikleri gibi dini inançları gereği yaşam alanları kısıtlandı. Sadece dini inançlar üzerinden değil, bu hususlar bahane edilmek suretiyle tüm vatandaşlarımızın özgürce düşünmelerinin önü kesildi” dedi.

“O gün birileri çıkıp bu iş bin yıl sürecek diyordu”

1980 darbesinden sonra Turgut Özal dönemiyle güçlenen demokrasiye yeniden bir darbe indirildiğini ifade eden Osman Zabun, “O gün birileri çıkıp bu iş bin yıl sürecek diyordu. Hamd olsun milletimiz derin ferasetiyle, perde gerisinde döndürülen hadiseleri büyük sezgisiyle fark etti. Bugün 28 Şubat darbesini gerçekleştiren aktörlerin hiçbirisi hafızalarda kalmadı. Sadece yaptıkları acı bir tecrübe olarak hafızalarda. Ama onların kim olduğunu bu millet unuttu. Artık 28 Şubat darbe sürecinin ardından gerçekten demokrasiye, bu ülkenin geleceğine, kalkınmasına inanmış AK Parti kadrolarını tek başına iktidara taşıdı. 15-16 yıldır da bu desteğini güçlü şekilde AK Parti’ye veriyor. Biz de mümkün olduğu kadar tüm şer odaklarıyla bir taraftan mücadele etmek suretiyle, demokrasimizi, bu ülkenin güvenliğini ve huzurunu, ekonomisini ve refah düzeyini güçlendirmek için mücadele ediyoruz. Bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına yapılanları asla unutmamız lazım. Bunları unuttuğumuz taktirde aynı açıktan, aynı noktadan bu ülkeyi yakalamak ve bu ülkeye eziyet yaşatmak için aynı şekilde saldırılarla karşı karşıya kalabileceğimizi asla unutmamız lazım” şeklinde konuştu.