Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanlığı’na bağlı Lise Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) parti grup toplantısına katıldı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve beraberindeki yöneticilerle birlikte yaklaşık 110 liseliden oluşan kafile Ankara’da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Ispartalı gençler TBMM AK Parti ĞGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Gençler daha sonra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.
Son dakika! Hükümet, CHP, HDP ve İYİ Parti'den erken seçim çağrısına ilk yorum
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması
Son dakika! TIR ile minibüs çarpıştı! Vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Trende ilişkiye giren çift bu halde yakalandı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Trump'tan Rusya'ya ek yaptırımları erteleme kararı
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum