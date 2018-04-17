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Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanlığı’na bağlı Lise Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) parti grup toplantısına katıldıAK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve beraberindeki yöneticilerle birlikte yaklaşık 110 liseliden oluşan kafile Ankara’da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı.

Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanlığı’na bağlı Lise Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) parti grup toplantısına katıldı
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve beraberindeki yöneticilerle birlikte yaklaşık 110 liseliden oluşan kafile Ankara’da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Ispartalı gençler TBMM AK Parti ĞGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Gençler daha sonra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

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