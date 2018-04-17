Ispartalı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına katıldı

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanlığı’na bağlı Lise Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) parti grup toplantısına katıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü ve beraberindeki yöneticilerle birlikte yaklaşık 110 liseliden oluşan kafile Ankara’da düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı. Ispartalı gençler TBMM AK Parti ĞGenel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi. Gençler daha sonra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.