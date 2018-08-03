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İsrail askerleri Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.08.2018 21:20 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde, 90'ı gerçek mermi ile olmak üzere 220 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 220 Filistinliyi yaraladığını kaydetti.

Kudra, söz konusu yaralılardan 90'ının gerçek mermiyle vurulduğunu aktardı.

Gazze sınırındaki gösterilerde bugün Yahya Yagi (25) isimli Filistinli bir genç İsrail askerlerince vurularak şehit edilmişti.

Yahya Yagi'nin şehit düşmesiyle birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerindeki can kaybı 156'ya yükselmişti.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerleri Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze sınırında 220 Filistinliyi yaraladı

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Anahtar Kelimeler:
"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze israil

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