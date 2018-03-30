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İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, basına yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın bölgelerde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını" belirtti.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına düzenlediği topçu saldırıda 27 yaşındaki Ömer Vahid Sammur isimli bir Filistinli şehit olmuş, 23 yaşındaki Ahmed Selim Şami de yaralanmıştı.

- Filistin Toprak Günü'nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Gazze-İsrail sınırında "30 Mart Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için sınırdaki çeşitli bölgelerde çadırlar kurularak kalıcı gösteri alanları oluşturuldu.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti. Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

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