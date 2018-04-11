HABER

İsrail basınından şok iddia

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ABD tarafından bombalanma korkusuyla bu sabah Şam’daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığını iddia etti.İsrail basını, İsrail askeri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, ABD’nin kimyasal saldırılara cevap vereceği açıklaması üzerine bu sabah Başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığı iddia edildi.Esad rejimi, geçtiğimiz Cumartesi günü başkent Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

İsrail basını, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ABD tarafından bombalanma korkusuyla bu sabah Şam’daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığını iddia etti.
İsrail basını, İsrail askeri kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın, ABD’nin kimyasal saldırılara cevap vereceği açıklaması üzerine bu sabah Başkanlık sarayından Rus askeri konvoyu eşliğinde ayrıldığı iddia edildi.
Esad rejimi, geçtiğimiz Cumartesi günü başkent Doğu Guta bölgesine bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü. ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya’nın vetosuyla karşılaşmıştı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, “BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye’deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek “ ifadelerini kullanmıştı.

O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...O tarihe dikkat! 24 saat boyunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Sürücü kursunda dehşet!Sürücü kursunda dehşet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.