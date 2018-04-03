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İsrail, BM ile yaptığı mülteci anlaşmasını birkaç saat sonra askıya aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Yüksek Komiserliği ile yaptığı İsrail’e 16 bin mülteciyi alma anlaşmasını açıkladıktan saatler sonra askıya aldığını ilan etti.Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığı anlaşma sebebiyle ağır eleştirilere maruz kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv’in güneyindeki vatandaşları dinlediğini, onlarla ve İçişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini söyledi.Anlaşmayla İsrail’de bulunan 16 bin 250 kadar Afrikalı mültecinin Kanada, Almanya veya İtalya gibi gelişmiş ülkelere gönderileceği, bunun yerine İsrail’in Afrika’dan gelecek yeni mültecileri kabul etmesi öngörülüyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Yüksek Komiserliği ile yaptığı İsrail’e 16 bin mülteciyi alma anlaşmasını açıkladıktan saatler sonra askıya aldığını ilan etti.
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığı anlaşma sebebiyle ağır eleştirilere maruz kalan İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv’in güneyindeki vatandaşları dinlediğini, onlarla ve İçişleri Bakanlığı ile görüştükten sonra anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini söyledi.
Anlaşmayla İsrail’de bulunan 16 bin 250 kadar Afrikalı mültecinin Kanada, Almanya veya İtalya gibi gelişmiş ülkelere gönderileceği, bunun yerine İsrail’in Afrika’dan gelecek yeni mültecileri kabul etmesi öngörülüyordu. Edinilen bilgilere göre, ABD ve İsveç’in bu mültecilerin bir kısmını kabul edeceği ifade edildi.

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