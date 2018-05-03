İsrail, Gazze sınırında bir Filistinliyi vurarak gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında bir Filistinliyi vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında bir Filistinlinin "şüpheli olduğu ve güvenliği ihlal ettiği" gerekçesiyle vurulduktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.

Vurulan Filistinlinin kimliğine dair bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri 30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden barışçıl gösterilere katılan veya sınıra yaklaşan Filistinlilere ateş açmaya devam ediyor.

