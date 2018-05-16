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İsrail Gazze'de tahrip uçlu mermi kullanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 05:08 | Son Güncelleme

Euro-Med, İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi kullandığını iddia ederek, uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasının uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi için çağrı yaptı.

Merkezi Cenevre'de olan Euro-Med, İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) kullandığını iddia ederek, bu durumun tespit edilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, Şifa hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun insan haklarına aykırı uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki tıp merkezlerinde görev yapan doktorların görüşünü aktaran Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkış yapan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını dile getirdi.

Ayrıca şehitlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkati çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı. Hüseyni, söz konusu çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti.

ABD’de özel olarak üretilen ve satışı yasak olan bu mermi vücuda girdikten sonra parçalanarak ve şarapnel etkisi yaparak hedefte ağır tahribat oluşturduğu uzmanları tarafından ifade ediliyor.

Göz yaşartıcı gazın insanlar üzerindeki etkisine ilişkin Hüseyni şunları söyledi:

"İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazın içinde kullanılan maddelere maruz kalan insanlarda aşırı titreme, adale ve sinirlerde ağır kasılmalara yol açıyor. Ayrıca bayılma ve akciğerde müzmin iltihaba neden oluyor."

Hüseyni, İsrail ordusunun barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücün eylemcilere engel olma hedefini aştığına dikkati çekti. Gösterilere yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını belirten Hüseyni, silahsız bu insanların İsrail ordusuna karşı her hangi bir tehlike arz etmediğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin 70'inci yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde biri bebek 60 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu.

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