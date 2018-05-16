İsrail Gazze'de tahrip uçlu mermi kullanıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı orantısız güç kullanmasının uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi için çağrı yaptı.

Merkezi Cenevre'de olan Euro-Med, İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) kullandığını iddia ederek, bu durumun tespit edilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, Şifa hastanesinde düzenlenen basın toplantısında, İsrail ordusunun insan haklarına aykırı uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki tıp merkezlerinde görev yapan doktorların görüşünü aktaran Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkış yapan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını dile getirdi.

Ayrıca şehitlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkati çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı. Hüseyni, söz konusu çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti.