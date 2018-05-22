Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız." dedi.
Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının yatırımlarından 166 milyon liralık 10 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki'nin İsrail'in katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımasını değerlendirdi.
Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."
(Sürecek)
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