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"İsrail hesap verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: - "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek" - "Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığının yatırımlarından 166 milyon liralık 10 tesisin toplu temel atma ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki'nin İsrail'in katliamlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımasını değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İsrail, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail, hesap verecek. Bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz Riyad el-Maliki, İsrail’in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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