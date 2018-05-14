İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki

Bozdağ, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile ilgili olarak, "Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." açıklamasında bulundu.

Gazze'deki protestoda Filistinlilerin İsrail tarafından öldürülmesi ile ilgili olarak Bozdağ, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." dedi.

Bozdağ, "ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: BURADA BİR KATLİAM VAR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Kudüs'te yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"İsrail güçlerini ve İsrail hükümetini lanetliyorum. Burada bir katliam var. Bunun sebebi ABD'nin tüm dünyaya rağmen, ben karar aldım yaparım anlayışıyla attığı adımlar. ABD, hukuk dışı bir şekilde Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Uluslararası hukukun temel ilkelerini ve tarihsel gerçekleri hiçe saydılar. Bu ABD'nin inandırıcılığı ve itibarına da zarar verdi.

Avrupa Birliği'nin bu konuda bizimle aynı düşündüğünü biliyoruz. Fakat aynı düşünmek yetmez, bir an önce adımlar atılmalı. Ve ABD'nin aldığı karara karşı güçlü bir şekilde durmak gerekiyor. ABD bu karar sonrasında birçok ülkeyi tehdit etti.

Herkes sussa biz susmayız. Filistin davasının savunucusu olacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin hep birlikte daha güçlü bir tavır sergilemesi gerekiyor."

