İsrail Kudüs'te yeni bir Yahudi kültür merkezi açtı

KUDÜS (AA) - İsrail Kudüs'te "Yemen Yahudileri Kültür Merkezi" adında yeni bir binanın açılışını gerçekleştirdi.
Kudüs'ün orta kesimindeki Silvan beldesinin Batn el-Hava Mahallesi'nde yapılan ve 1 milyon 200 bin dolara mal olan merkezin açılışına Kudüs ve Miras Bakanı Zeev Elkin ile Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev katıldı.
Öte yandan İsrail polisinin açılıştan önce iki Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Vadi Hilva Bilgi Merkezi'den yapılan açıklamada, Merkezin Müdürü Cevad Sıyam ile Batn el-Hava Mahallesi Komite Başkanı Zuheyr er-Recebi'nin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Merkezin açıklamasına göre, açılış öncesinde İsrail polisi, Silvan'daki El-Bustan Caddesi'ni trafiğe kapattı, halkın ve gazetecilerin Batn el-Hava Mahallesi'ne girişine engel oldu.
Kudüs ve Miras Bakanlığı ve Kültür ve Spor Bakanlığının desteklediği söz konusu merkez, Ateret Cohanim örgütü iş birliğinde, Yahudi yerleşimciler tarafından 2015'te Filistinli Ebu Nab ailesinden gasbedilen bir mülkte açıldı.
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