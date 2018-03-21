İsrail medyası: “ABD’nin Büyükelçiliği Kudüs’e taşınması beklenen tarihe yetişmeyecek”

İsrail medyası, İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesinin 70. yıldönümünde Kudüs’e taşınması planlanan ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinin beklenen zamanda taşınmayacağını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini de Kudüs’e taşıma kararı almıştı. İsrail medyası, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının İsrail bürokrasisi nedeniyle İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesinin 70. yıldönümünde gerçekleşmeyebileceğini yazdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada bürokrasiyi hızlandıracaklarını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde Amerikalı yetkililerin acil güvenlikle ilgili inşaat çalışmaları için izin almak için ilgili İsrail yetkilileriyle bir araya geldikleri bildirildi. Amerikalı yetkililerin, Kudüs’ün güneyindeki Arnona semtindeki mevcut konsolosluğun büyükelçiliğe dönüştürülmesi gerektiğini söyledikleri belirtildi. İsrail medyasında, Amerikalıların mevcut konsolosluk binasının etrafında 3 metrelik bir duvar inşa etmek ve diğer değişikliklerin yanı sıra binadan yeni bir yol açmak istediklerine, ancak bölgenin mevcut durumunun bu tür değişikliklere izin vermediği yönünde haberlere yer verildi.

İsrail Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yuval Rotem, İsrail Maliye Bakanı Moshe Kahlon’a bir mektup göndererek inşaat çalışmalarına derhal bir muafiyet tanınmaması ve bürokrasinin kesintiye uğratılması halinde 14 Mayıs’ta planlanan büyükelçilik taşımasının risk altına gireceğini belirtti. Rotem yazdığı mektupta, mevcut taslak plana talep edilen değişikliğin uzun zaman alması beklendiğini, bu nedenle büyükelçiliğin taşınması işlemi beklenen günde olmayacağının düşünüldüğünü ifade etti. Rotem ayrıca, imar değişikliklerinin onaylanmasının Ulusal Planlama ve İnşaat Konseyi toplantısını gerektirdiğini, ancak 30 Mart’ta başlayan Fısıh bayramı nedeniyle toplantı yapılmasının gecikebileceğini belirtti.

Medyada haberlerin çıkmasından kısa bir süre sonra ise Başbakan Netenyahu, büyükelçiliğin taşınma işleminin planlandığı gibi devam edeceğine söz verdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, Amerikan büyükelçiliğinin planlanan zamanda hareket etmesini sağlamak için kararlı ve hızlı bir şekilde hareket edecek, gereksiz bürokrasinin sürece zarar vermesine izin vermeyecek" denildi.