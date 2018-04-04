"İsrail saldırı ve katliama derhal son vermelidir"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in silahsız sivillere karşı orantısız güç kullandığını ve keskin nişancılarla sivilleri öldürdüğünü belirtti.

İsrail'in yaptığının açıkça sivil katliam olduğunu vurgulayan Bozdağ, "İsrail hükümeti, sivillere ve masumlara karşı orantısız güç kullanımı, saldırı ve katliama derhal son vermelidir. Zeytin Dalı Harekatı sırasında bir sivilin dahi burnu kanamadığı halde Türkiye'yi haksız yere eleştirenleri İsrail'i kınamaya, İsrail'e karşı tavır koymaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

-"Maske düştü"

"Türkiye'yi haksız yere eleştirenler, haksız, zalim ve katil olduğu halde İsrail'i eleştirmiyor. Sahi neden?" diye soran Bozdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Batı destekli terör örgütleri İsrail saldırdığında ya da İsrail öldürdüğünde, saldırıya uğrayan veya ölen Müslüman olduğunda insan hakları, sivil, masum, orantısız güç kullanma, saldırı ve katliamın, batı için bir anlam taşımadığını bir daha gördük. İnsan haklarını, sivilleri, masumları ve hukuku katleden İsrail olunca, bu kavramları dillerinden düşürmeyen ülkeler ile uluslararası örgütlerin nasıl sustuklarını da gördük. Bunlar için insan hakları, sivil, masum ve hukuk gerçek yüzlerini örten sadece bir maskedir. Maske düştü."