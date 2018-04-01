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İsrail Savunma Bakanı Liberman’dan katliama övgü: "Askerlerimiz gerekeni yaptı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında 15 Filistinlinin öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çağırılarını redederek, "Askerlerimiz gerekeni yaptı” dedi.İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlilere Toprak Günü gösterilerinde gerçek mermilerle müdahale eden İsrail askerlerine “madalyayı hak ediyorlar” dedi.Liberman, cuma günü Gazze sınırında 15 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili Uuluslarası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırında 15 Filistinlinin öldürülmesine yönelik uluslararası soruşturma çağırılarını redederek, "Askerlerimiz gerekeni yaptı” dedi.
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Filistinlilere Toprak Günü gösterilerinde gerçek mermilerle müdahale eden İsrail askerlerine “madalyayı hak ediyorlar” dedi.
Liberman, cuma günü Gazze sınırında 15 Filistinlinin öldürülmesiyle ilgili Uuluslarası toplumun soruşturma açılması yönündeki çağrılarını reddetti. Liberman ordu radyosunda yaptığı açıklamada, "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cuma günü yaşanan kanlı müdahaleye ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.
Binlerce Filistinli, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Cuma günü 6 hafta sürmesi planlanan “Büyük Dönüş Yürüyüşü” adlı bir gösteri başlattı.
Filistinlilerin yürüyüşe ilişkin yaptığı barışçıl çağrılara rağmen İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot gösterilerden önce yaptığı açıklamada, "Askeri birimlerin tümünden özellikle de özel kuvvetlerden 100’den fazla keskin nişancı konuşlandırıldı. Hayati bir tehlike varsa, ateş açma yetkileri var” ifadelerini kullanmıştı.

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