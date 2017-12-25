“İsrail sorunu diplomatik kanallarla çözülemez”

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Filistin'deki İsrail Sorunu' başlıklı panelde konuşan SETA Strateji Masası Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini çünkü İsrail'in yıllardır sadece kendi isteklerini dayattığını söyledi.
Medipol Üniversitesi Medya ve Gazetecilik Kulübünün organize ettiği 'Filistin'deki İsrail Sorunu' başlıklı panel Kavacık Güney Kampüste yapıldı. Panele Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan, SETA Strateji Masası Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ve Ülke TV Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı katıldı.
Moderatörlüğünü Gazetecilik Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Özkır'ın yaptığı programda ilk sözü alan Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, sorunun diplomatik yollarla çözülemeyeceğini çünkü İsrail'in sadece kendi isteklerini dayattığını söyledi. Yalçın, bölgede İsrail probleminin günümüzün sorunu olmadığını, 1948'den beri bölgede terör estirdiğini kaydetti. Yalçın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmekteki esas amacının Amerika'daki Yahudi lobilerini kendi safına çekmek olduğunu söyledi. Türkiye'nin oyun bozuculuktan oyun kuruculuğa geçmesi gerektiğini belirten Yalçın, tersi durumda sürekli başkasının oyunlarını bozmakla uğraşılacağını savundu.
‘DÜNYADA ÖZGÜRLÜĞÜ EN ÇOK FİLİSTİNLİLER HAK EDİYOR'
Filistin coğrafyasındaki direnişine değinen Ülke TV Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı ise Filistinlilerin dünyada en çok özgürlüğü hak eden halk olduğunu ifade etti. Filistinlilerin kendi topraklarında mülteci konumuna düşürüldüğünün aktaran Dağlı, bölge halkının ölüme meydan okurcasına direnişini sürdürdüğünü ifade etti. Arap dünyasının vurdum duymazlığından yakınan Dağlı, Filistinlilerin artık Arap dünyasından herhangi bir beklentilerinin olmadığını, tek umutlarının Türkiye olduğunu savundu.
Panelin son konuşmacısı İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ali Büyükaslan da Filistin'deki İsrail sorununun sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların sorunu olduğu belirtti. Toplumsal ve bireysel hassasiyetin kaybedilmemesi gerektiğini söyleyen Büyükaslan, toplumsal duyarlılığımızın sonucunda Birleşmiş Milletler nezdinde Kudüs vetosunun sağlandığını kaydetti.
(FOTOĞRAF)
İBB Tuzla'da paniğe neden olan kokunun sebebini açıkladı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Öğretmenden skandal paylaşım: Eşofman giyen kız öğrenciler...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
İsrail gözaltına alınan iki Türk'ü sınır dışı etti!
Erdoğan'ın fotoğrafına İsrail polisi tahammül edemedi
Abiden katile çağrı: En azından cesedinden bir parçasını bize ver!
Gece eşini öldürdü sabah olay yerine gelip röportaj verdi!
Kör Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri
Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Canan Karatay'a aşı tepkisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum