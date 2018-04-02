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İsrail ve BM Afrikalı mülteciler konusunda anlaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:40 | Son Güncelleme

İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM), 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in göçmenleri Afrika’ya sınır dışı etme planının iptal edildiği belirtildi.

İsrail ve Birleşmiş Milletler (BM), 16 bin Afrikalı sığınmacının batı ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in göçmenleri Afrika’ya sınır dışı etme planının iptal edildiği belirtildi. İsrail ve BM’nin Afrikalı 16 bin Afrikalı göçmenin batı ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
İsrail yönetimi, ülkede yaşayan sığınmacılara gönüllü olarak ülkeyi terk etmek ve hapis cezası vermek arasında seçim yapmak zorunda bırakıyor. İsrail’de yönetimin bu kararı binlerce kişi tarafından Tel Aviv’de protesto edilmişti.

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