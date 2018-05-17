Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "İsrail zulmü partiler üstü bir durumdur, insanlık meselesidir. Özellikle İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün insanlığın bu konuda sesini çıkarmasını istiyoruz." dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Yelis, başkanlık görevine seçilen Oğuz Fındıkoğlu'nu kutladı.

Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de büyük bir zulüm yaşandığına işaret eden Yelis, "İsrail, Filistin topraklarını 1948 yılında işgal ederek zulüm başlattı. Bir nevi Hitler Almanya'sını andıran uygulamalar bölgede sürekli vücut bulmakta. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde bu zulüm ortadan kalkar." diye konuştu.

Yarın İstanbul'da büyük bir miting yapılacağını hatırlatan Yelis, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul'da büyük bir miting yapılacak. Bizler de oraya katılacağız. Bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. İsrail zulmü partiler üstü bir durumdur, insanlık meselesidir. Özellikle İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün insanlığın bu konuda sesini çıkarmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.