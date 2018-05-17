Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, "İsrail zulmü partiler üstü bir durumdur, insanlık meselesidir. Özellikle İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün insanlığın bu konuda sesini çıkarmasını istiyoruz." dedi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Yelis, başkanlık görevine seçilen Oğuz Fındıkoğlu'nu kutladı.
Tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de büyük bir zulüm yaşandığına işaret eden Yelis, "İsrail, Filistin topraklarını 1948 yılında işgal ederek zulüm başlattı. Bir nevi Hitler Almanya'sını andıran uygulamalar bölgede sürekli vücut bulmakta. İnşallah bundan sonraki zaman diliminde bu zulüm ortadan kalkar." diye konuştu.
Yarın İstanbul'da büyük bir miting yapılacağını hatırlatan Yelis, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İstanbul'da büyük bir miting yapılacak. Bizler de oraya katılacağız. Bütün Kastamonulu hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. İsrail zulmü partiler üstü bir durumdur, insanlık meselesidir. Özellikle İslam ülkeleri başta olmak üzere bütün insanlığın bu konuda sesini çıkarmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Yelis, Türkiye'nin yaşanan haksızlığa en net tepkiyi koyan ülke olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Türkiye İsrail'in bu kanlı saldırılarından sonra en erken, en ciddi ve en net tepkiyi koyan ülke oldu. Bu hususta Sayın Cumhurbaşkanı öncülük etti. Türk milletinin bir ferdi olarak kendisine teşekkür ediyoruz. İsrail, Filistin'deki katliamlarını tam anlamıyla sonlandırıp, işgal ettiği yerlerden çekilmediği sürece bundan sonra ne büyükelçi, ne başkonsolos, ne de herhangi bir İsrailli yönetici, idareci Türkiye'ye sokulmamalıdır."
Türkiye'nin ekonomik olarak kıskaca alınmaya çalışıldığını vurgulayan Yelis, şunları kaydetti:
"Türkiye'yi ekonomik olarak kıskaca almaya çalışmaları tamamen ideolojik bir durumdur. İstediklerini yapsınlar, istedikleri kadar Türkiye üzerine sıkıntılar çıkarmaya çalışsınlar, bize zarar veremezler. Türkiye, dünya ekonomik sisteminin bir parçasıdır. Böyle bir ülkede kriz çıkardığınızda tüm dünyadaki ekonomik sistem zarar görür. Bunu göze alamazlar. Şu anda seçimlere yönelik ufak tefek düzenlemelerle sıkıntı oluşturmaya çalıştırıyorlar."
Fındıkoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Filistin'de yaşanan zulmün tüm insanlığın kanayan yarası olduğuna dikkati çekti.
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