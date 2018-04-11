İsrail’de üst düzey güvenlik toplantısı

İsrail’de, İran’ın saldırı tehditleri ve ABD’nin Suriye’ye muhtemel saldırısını görüşmek üzere üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
İsrail kabinesi güvenlik nedeniyle bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda İran’ın saldırı tehditleri ile ABD’nin kimyasal saldırı nedeniyle Suriye’ye düzenleyeceği muhtemel saldırı ele alındı.
İran medyası, Suriye’nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2’si asker 5’i milis olmak üzere 7 İranlının öldüğünü bildirmişti. Rusya da bu saldırıyı İsrail’in gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini iddia etmiş, İsrail ise reddetmişti. İranlı bir yetkili de, "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" şeklinde açıklama yaparak, İsrail’e karşılık verileceği mesajını vermişti.
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