İsrail'den Gazze sınırına roket saldırısı

İsrail'in Gazze'de "yanan uçurtma" taşıyan bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenlediği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazzenin güneyinde "yanan uçurtma" havalandıran bir grup Filistinliye roket saldırısı düzenledi.
Roketli saldırının ardından İsrail tarafından söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmazken Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da olayda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
İsrail basınında, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğine ilişkin haberler yer almıştı.
Filistinli sivillere karşı orantısız güç kullandığı için sık sık eleştirilen İsrail ordusunun, Filistinlilerin uçurtmalarına karşı savaş uçakları yollaması bir kez daha bu eleştirileri gündeme getirdi.
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