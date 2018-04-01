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İsrail'den Gazze sınırına yeni savunma füzesi bataryaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 12:33 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze sınırına yeni savunma füzesi bataryaları

KUDÜS (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi sınırına "Demir Kubbe Savunma Sistemi"ne ait yeni bataryalar yerleştirmeye başladığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze sınırına yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni savunma füzesi bataryaları yerleştirmeye başladı.

Haberde, Gazze'den İsrail'in güneyindeki bölgelere yönelik muhtemel füze saldırılarını önlemek üzere "Demir Kubbe Savunma Sistemi"nin güçlendirildiği aktarıldı.

Filistinlilerin gelecek haftalarda sınırda gösterileri sürdürmeyi planladığına işaret edilen haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze çevresindeki güvenlik duvarı ve tel örgülere herhangi bir patlayıcı madde yerleştirilmiş olma ihtimalinden dolayı bölgede yakında incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahalesi sonucu en az 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Kubbe Savunma Sistemi Filistin Toprak Günü Gazze israil

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