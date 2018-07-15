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İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.07.2018 21:39 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı

İsrail'in dün, 2 çocuğun şehit olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıların 40'ı bulduğu bildirildi.

İsrail'in dün Gazze'deki güvenlik, iskan ve çok sayıda noktayı kapsayan hava saldırılarına topçu birliklerinin atışları da eklendi.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yoğun sivil nüfusun bulunduğu resmi binalar, otobüs durakları ve çocuk bahçelerinin olduğu bir bölgenin de saldırıya maruz kaldığına dikkat çekildi.

Saldırılara hedef olan bölgedeki resmi binalarda da büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

Sivil toplum örgütü olarak çalışmalar yürüten Mizan Merkezi, İsrail'in saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumdan özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere Filistinli sivil halkın himaye edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, dün öğle saatlerinden itibaren Hamas'a ait binalar ile Filistinlilere ait tarım arazilerine saldırılar düzenlemişti.

Hamas ve İslami Cihad, dün akşam saatlerinde, Gazze'deki saldırıların durması için Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve anlaşmanın sağlandığını duyurmuştu.

Ancak İsrail ordusu Filistinli grupların olduğunu iddia ettiği bölgelere hava saldırıları düzenlemeye devam etti.

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El-Mizan İnsan Hakları Merkezi Filistin Gazze hava saldırısı israil

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