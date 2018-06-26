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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusundaki sınır bölgesinde iki noktayı vurdu.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen grupların bulunduğu iki noktaya saldırı düzenledi.

Savaş uçaklarından atılan roketlerin Gazze'nin doğusundaki Şucaiye semti ile Tuffah semtindeki bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "askeri uçakların balonları hazırlayan bir grubun kullandığı araç ile bir gözetleme merkezini hedef aldığını" söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından ise saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Filistinli göstericilerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor. "Yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde bu uçurtmaların hazırlandığı yerler olduğunu iddia ederek sınırda pek çok noktaya hava saldırısı gerçekleştiriyor.

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