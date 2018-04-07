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İsrail’den, Gazze’ye lastik girişine engel

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 15:15 | Son Güncelleme

İsrail, Gazze’ye araç lastiklerin sokulmasını yasaklama kararı verdi.İsrail’den, Filistin’de gerçekleştirilen Büyük Dönüş gösterilerinde eylemcilerin araç lastiklerini yakarak İsrailli güvenlik güçlerini engelleme çabasına karşı adım geldi.Gazze’ye giren malların koordinatörlüğünü yürüten Ra’ed Fattouh, "İsrail Pazar günü Kerem Şalom geçişinden Gazze’ye girmesi beklenen bir kamyon lastiğini iptal etti" dedi.Fattouh, kararın Gazze Şeridi’nde Filistin ekonomisine yeni bir darbe olduğunu kaydederek, vatandaşların ve araç sahiplerinin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

İsrail, Gazze’ye araç lastiklerin sokulmasını yasaklama kararı verdi.
İsrail’den, Filistin’de gerçekleştirilen Büyük Dönüş gösterilerinde eylemcilerin araç lastiklerini yakarak İsrailli güvenlik güçlerini engelleme çabasına karşı adım geldi.
Gazze’ye giren malların koordinatörlüğünü yürüten Ra’ed Fattouh, "İsrail Pazar günü Kerem Şalom geçişinden Gazze’ye girmesi beklenen bir kamyon lastiğini iptal etti" dedi.
Fattouh, kararın Gazze Şeridi’nde Filistin ekonomisine yeni bir darbe olduğunu kaydederek, vatandaşların ve araç sahiplerinin güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

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