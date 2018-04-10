İsrail’den skandal karar

İsrail askerlerinin, Filistinli silahsız bir genci vurduğu videoların yayınlanmasının ardından İsrail Savunma Bakanı, ateş açan keskin nişancıya madalya verdi.

İsrail-Gazze sınırında, İsrailli iki askerin Filistinli silahsız bir genci hedef alıp ateş açtıkları videoların sosyal medya ortamlarında yayınlanmasının ardından, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, videoyu çeken askerin rütbesini düşürürken, Filistinli genci vuran keskin nişancıya ise madalya verdi.

Videoda, sınırda gezen Filistinli gençler arasında pembe tişörtlü birini hedef alan iki asker, gence nişan alıp onu vurduktan sonra sevinç çığlıkları atıyordu.